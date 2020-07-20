Убивший 81 женщину «ангарский маньяк» признался в новых расправах

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Василий Заика
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По одному из эпизодов Михаилу Попкову уже предъявлено обвинение.

Убивший 81 женщину «ангарский маньяк» признался в новых расправах

Фото: ТАСС / DMITRY DMITRIYEV

«Ангарский маньяк» Михаил Попков, который приговорен к двум пожизненным срокам за 81 убийство женщин и три покушения, признался в новых расправах. Как сообщает Следственный комитет по Иркутской области, 56-летний бывший офицер МВД в ходе допроса рассказал еще о двух эпизодах.

«Осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске», — говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что душегуб ранее не сообщал следователям об этих преступлениях. По одному из эпизодов Михаилу Попкову уже предъявлено обвинение. Расследование второго убийства в настоящее время продолжается совместно с региональным главком МВД.

«Ангарский маньяк» написал явки с повинной и был этапирован в иркутский следственный изолятор № 1 из исправительной колонии особого режима.

Михаил Попков совершал расправы над женщинами на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 годы. Стражам порядка удалось вычислить и поймать преступника благодаря генетической экспертизе только в 2012 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в убийстве 8-летней девочки на Сахалине может оказаться маньяком.

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