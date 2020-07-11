Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки на Сахалине может оказаться маньяком

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Светлана Александрова
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Тело пропавшего несколько дней назад ребенка было обнаружено в лесу 10 июля.

Фото, видео: YouTube/ АСТВ - оперативные новости Сахалина; www.globallookpress.com / Philippe Lissac / GODONG

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки на Сахалине может оказаться серийным маньяком. По информации «MK», в аккаунтах мужчины в соцсетях следователи обнаружили ссылки на порнографию с изнасилованиями. Кроме того, как пишет издание, после опубликования фотографии задержанного в следственный комитет позвонила девушка, сообщившая, что 15 лет назад ее пытался изнасиловать этот же человек.

Между тем стало известно, что рассказала следователям супруга подозреваемого. В момент преступления женщина находилась с мужем и тоже является подозреваемой. По ее словам, она ничего не знала о планах мужа, когда они подобрали на трассе девочку — думала, что подвезут ребенка, куда нужно. Но потом супруг свернул с дороги в лес, и она насторожилась и стала задавать вопросы. В ответ мужчина велел ей заткнуться, остановил машину и заставил ее выйти из салона. Что происходило дальше, подозреваемая, по ее словам, не видела, поняла только, когда увидела мертвого ребенка. Женщина утверждает, что муж грозился убить ее, если она кому-нибудь расскажет о случившемся, поэтому молчала.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, восьмилетняя девочка ушла из дома в Южно-Сахалинске, обидевшись на родных, 6 июля. Несколько дней ребенка искали полиция и волонтеры. 10 июня тело со следами насильственной смерти обнаружили в лесу, недалеко от села Пятиречье. Было установлено, что девочку подобрала машина, в салоне которой находились ранее судимый 45-летний мужчина и 31-летняя женщина. Они задержаны. Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве, женщина обвиняется в похищении человека.

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