Доцент ВГИКа найдена убитой в квартире на Кутузовском проспекте в Москве

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Василий Заика
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Тревогу забила подруга 90-летней пенсионерки, когда женщина перестала выходить на связь.

Доцент ВГИКа найдена убитой в квартире на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Доцент Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Ида Шур найдена убитой в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, тревогу забила подруга 90-летней пенсионерки после того, как женщина перестала выходить на связь.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в жилище тело преподавателя вуза с многочисленными ножевыми ранениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи отрабатывают несколько версий преступления. Не исключено, что злоумышленники могли расправиться с доцентом с целью ограбления и завладения недвижимостью в престижном месте.

Ида Шур работала на кафедре эстетики, истории и теории культуры ВГИКа с 1958 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «ангарский маньяк» озвучил детали расправы над жертвой.

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