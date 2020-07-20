Доцент ВГИКа найдена убитой в квартире на Кутузовском проспекте в Москве
Тревогу забила подруга 90-летней пенсионерки, когда женщина перестала выходить на связь.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Доцент Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Ида Шур найдена убитой в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, тревогу забила подруга 90-летней пенсионерки после того, как женщина перестала выходить на связь.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в жилище тело преподавателя вуза с многочисленными ножевыми ранениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи отрабатывают несколько версий преступления. Не исключено, что злоумышленники могли расправиться с доцентом с целью ограбления и завладения недвижимостью в престижном месте.
Ида Шур работала на кафедре эстетики, истории и теории культуры ВГИКа с 1958 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «ангарский маньяк» озвучил детали расправы над жертвой.
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