Шокирующие подробности: «ангарский маньяк» озвучил детали расправы над жертвой
Бывший сотрудник МВД Михаил Попков был приговорен к двум пожизненным срокам за 81 убийство женщин и три покушения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; СК РФ
Осужденный на два пожизненных срока за 81 убийство женщин и три покушения «ангарский маньяк» Михаил Попков в ходе расследования новых преступных эпизодов озвучил детали расправы над одной из жертв.
По словам душегуба, на одной из улиц он посадил к себе в машину молодую девушку. В ходе общения убийца и его будущая жертва решили скрасить время за бутылкой спиртного и предаться плотским утехам. В лесу после интимной близости между ними разгорелся конфликт, во время которого Михаил Попков принял решение о расправе над девушкой.
«Ту молодую женщину, которую посадил на улице Карла Маркса… Мы после того, как купили спиртное на автостанции, мы отъехали в это место, в этот лесной массив. (После полового акта — Прим.ред.) мы повздорили, и я совершил ее убийство. В верхнюю часть головы ударил. Она упала и не подавала признаков жизни», — признался Михаил Попков на следственном эксперименте.
В СК РФ по Иркутской области отметили, что 56-летний преступник написал явки с повинной, в которых признался в убийствах двух женщин в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Преступник был этапирован в иркутский следственный изолятор № 1 из исправительной колонии особого режима. По одному из эпизодов Михаилу Попкову уже предъявили обвинение. В настоящий момент совместно с региональным главком МВД продолжается расследование второго убийства.
Михаил Попков совершал расправы над женщинами на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 годы. Сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить и поймать преступника благодаря генетической экспертизе только в 2012 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что убивший 81 женщину «ангарский маньяк» признался в новых расправах.
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