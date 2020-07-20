«Это катастрофа!» — Проректор ВГИК о жестоком убийстве доцента вуза Иды Шур

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Василий Заика
Эксклюзив 268

По словам Алевтины Николаевой-Чинаровой, погибшая была тонким и интеллигентным человеком.

Фото, видео: ВГИК; Oblgazeta.ru/Александр Исаков; 5-tv.ru

Проректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Алевтина Николаева-Чинарова прокомментировала информацию о жестоком убийстве доцента кафедры эстетики, истории и теории культуры Иды Шур. По ее словам, ужасную новость сообщили коллеги по работе.

«Только сейчас пришла во ВГИК и только сейчас услышала об этом! Никакой информации у меня нет», — сказала проректор.

Алевтина Николаева-Чинарова отметила, что в свое время училась у погибшей, которая была замечательным педагогом. Проректор вуза подчеркнула, что Ида Шур прививала своим подопечным любовь к музыке, понимание произведений и их структуры.

Жестоко убитая доцент была тонким и интеллигентным человеком.

«Для меня это просто катастрофа! <…> Никто еще пока ничего не знает! Это ужас просто! У меня внутри все содрогается, когда я думаю, что эта женщина могла перенести такое», — сказала Алевтина Николаева-Чинарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доцент ВГИКа найдена убитой в квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

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