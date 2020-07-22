Шокирующее фото: тело убитой за две недели до свадьбы девушки

5-tv.ru публикует жуткое фото из квартиры в Колпачном переулке в Москве, где за две недели до свадьбы зверски убили невесту. На снимке видно, что погибшая полураздетая девушка лежит на кровати в засохшей луже крови.

Стражи порядка выяснили, что смерть 26-летней невесты наступила еще пару дней назад. На ее теле эксперты обнаружили множественные синяки и кровоподтеки.

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Погибшую нашла в квартире мать ее жениха. Женщина приехала в жилище влюбленных после того, как ее сын перестал выходить на связь. Известно, что отношения между молодыми людьми развивались давно. Их бракосочетание было назначено на 8 августа.

В настоящее время полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения. Несостоявшийся жених погибшей девушки находится в розыске. По некоторым данным, подозреваемый уже успел уехать из Москвы. Расследование продолжается. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невесту жестоко убили в Москве за две недели до свадьбы.