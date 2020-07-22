Невесту жестоко убили в Москве за две недели до свадьбы. Жених пропал

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Светлана Шевченко
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Тело девушки в квартире обнаружила будущая свекровь.

Невесту жестоко убили в Москве за две недели до свадьбы. Жених пропал

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

Мать жениха обнаружила будущую невестку зверски убитой в квартире на Колпачном переулке в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, 26-летняя Марина умерла еще два дня назад.

Прибывшие на место специалисты обнаружили на ее теле множественные повреждения — синяки и кровоподтеки.

Как сообщила несостоявшаяся свекровь, она приехала в квартиру влюбленных, так как ее сын уже три дня не выходил на связь. Она пояснила, что пара встречалась давно. Свадьба была назначена на 8 августа. Конфликтов у них не было. Соседи также характеризуют их только с положительной стороны.

Пропавший Александр последнее время подрабатывал на стройке случайными заработками, девушка работала администратором в магазине.

После изучения записей с камер видеонаблюдения оперативники установили, что в ночь на 19 июля, когда, предположительно, была убита Марина, влюбленные вместе зашли в подъезд, а что произошло после пока не известно.

Расследование обстоятельств дела продолжается. Ведется розыск жениха.

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