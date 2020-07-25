Собаки принесли сторожу в центре Саратова голову жителя Волгограда

Собаки принесли сторожу одной из организаций в центре Саратова человеческую голову. Об этом сообщается на сайте главка СК РФ по Саратовской области.

«По предварительным данным, 25 июля 2020 года в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева города Саратова (в районе Глебучева оврага), проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову», — сказано в сообщении.

Сторож незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Приехавшие на место следователи и полицейские нашли неподалеку (за пределами организации) обезглавленное мужское тело. По предварительным данным, оно пролежало там не менее двух месяцев.

Saratov.sledcom.ru

«Личность мужчины установлена, им оказался 50-летний житель города Волгограда. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины», — сообщили в управлении СК по региону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти нашли мужское тело с искусственной женской грудью. Голова и конечности были отрублены.