Собянин: школу с хореографическим залом и робоклассом открыли в Солнцеве

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 19 0

Учебное заведение стало частью развивающегося образовательного кластера.

В Москве открыли новую школу в Солнцеве

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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В Солнцево открылась новая школа на 1,2 тысячи учеников. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание расположилось на улице Юлиана Семенова и стало частью развивающегося образовательного кластера. Рядом с новой школой уже работает два детских сада. Кроме того, неподалеку от них строится еще один образовательный комплекс, который в будущем примет 750 ребят.

Школа на улице Юлиана Семенова оборудована всем необходимым для комфортных занятий. Помимо учебных кабинетов, там есть помещения для акварельной живописи, игр в шахматы, хореографический зал и робокласс.

Фасад школы украшают цветные навесные панели, которые, в свою очередь, сочетаются с отделкой детских садов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что во дворах Москвы обновляют существующие и создают новые игровые и развивающие площадки для детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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