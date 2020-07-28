Мужчина забил до смерти мать, и полгода хранил в сарае ее мумию

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Василий Заика
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Вопиющий инцидент произошел в городе Краснослободск Волгоградской области.

Мужчина забил до смерти мать, и полгода хранил в сарае ее мумию

Фото: URA.RU/TASS / Анна Майорова

Житель Волгоградской области до смерти забил престарелую мать, и полгода хранил в сарае ее мумию. Как сообщает региональный Следственный комитет, тревогу забил глава города Краснослободск, когда узнал об исчезновении 90-летней женщины.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и начали выяснять подробности произошедшего. Оказалось, что пенсионерка жила вместе с сыном и его супругой. Сотрудников СК РФ насторожило, что после внезапного исчезновения женщины ее родные не стали обращаться в правоохранительные органы и продолжали получать за нее пенсию.

В жилище подозреваемых нагрянули правоохранители и криминалисты. В результате осмотра в сарае было найдено мумифицированное тело пенсионерки. В ходе допроса предполагаемый злоумышленник и его жена рассказали следователям всю картину произошедшего.

В декабре 2019 года между мужчиной и его матерью произошел конфликт. В определенный момент подозреваемый ударил близкого человека по голове. Когда на следующий день сын решил поинтересоваться самочувствием пенсионерки, выяснилось, что она скончалась от полученных травм. Недолго думая, душегуб и его жена решили спрятать тело погибшей в сарае.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи намерены установить точные причины и давность смерти женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети нашли мужскую ногу у шоссе в Ленинградской области.

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