Дети нашли мужскую ногу у шоссе в Ленинградской области
Инцидент произошел в поселке Пригородный Гатчинского района.
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
Дети нашли мужскую ногу рядом с шоссе в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 27 июля в поселке Пригородный Гатчинского района.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в 20 метрах от Вырицкого шоссе часть мужской правой ноги от стопы до колена, фрагменты правой руки и грудной клетки с шейными позвонками. Эксперты отметили, что останки человека, погибшего, предположительно, месяц назад частично мумифицированы.
Биоматериалы были отправлены в морг для исследования. В настоящее время стражи порядка устанавливают полную картину произошедшего. Другие подробности выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв в утонувшей под Волгоградом иномарке увеличилось до восьми.
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