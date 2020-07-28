Дети нашли мужскую ногу у шоссе в Ленинградской области

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Василий Заика
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Инцидент произошел в поселке Пригородный Гатчинского района.

Дети нашли мужскую ногу у шоссе в Ленинградской области

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Дети нашли мужскую ногу рядом с шоссе в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 27 июля в поселке Пригородный Гатчинского района.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в 20 метрах от Вырицкого шоссе часть мужской правой ноги от стопы до колена, фрагменты правой руки и грудной клетки с шейными позвонками. Эксперты отметили, что останки человека, погибшего, предположительно, месяц назад частично мумифицированы.

Биоматериалы были отправлены в морг для исследования. В настоящее время стражи порядка устанавливают полную картину произошедшего. Другие подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв в утонувшей под Волгоградом иномарке увеличилось до восьми.

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