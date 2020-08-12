В Петербурге врача-диагноста обвинили в домогательствах к мальчику
Вопиющий инцидент произошел 10 августа вечером в детской поликлинике на проспекте Римского-Корсакова.
Фото: ТАСС / Matteo Biatta
Врача ультразвуковой диагностики обвинили в домогательствах к 13-летнему мальчику. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел вечером 10 августа в детской поликлинике на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге.
В полицию о произошедшем сообщила 33-летняя мать ребенка. Женщина рассказала, что медик совершил развратные действия в отношении ее сына. Через несколько часов 36-летний подозреваемый был задержан у здания медучреждения.
В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Утром 12 августа врачу-диагносту суд изберет меру пресечения. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как педофилы в Петербурге растлевали детей на глазах соседей.
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