Молчаливое согласие: педофилы в Петербурге растлевали детей на глазах соседей

В Петербурге накрыли банду педофилов. Четверо подозреваемых растлевали детей в течение многих лет. И даже при задержании в квартире у одного из них оказались двое подростков.

Как выслеживали преступников и почему соседи, которые догадывались о происходящем, молчали прежде. Расскажет Алиса Паршакова.

Десяток сломанных детских судеб, а возможно и сотни. Четверо петербуржцев подозреваются в растлении несовершеннолетних мальчиков. Следователи следили за ними много лет. Мужчины задержаны. Кировский районный суд сегодня должен вынести им меру пресечения.

По версии следствия, все четверо подозреваемых общались друг с другом. И даже обменивались мальчиками, одному из них Олегу всего 11 лет. Периодически мужчины устраивали оргии и использовали секс-игрушки. Происходящее снимали на камеру.

«По версии следствия, в период с 2003 года по настоящее время на территории Санкт-Петербурга совершили ряд преступлений сексуального характера. При задержании одного из подозреваемых в его квартире находилось два подростка», — заявил официальный представитель СК по Санкт-Петербурге Сергей Капитонов.

Шестиклассников следователи обнаружили дома у 59-летнего Сергея Поляка, моряка дальнего плавания. Для вечеринок с друзьями он приглашал мальчиков младше 12 лет. При этому у самого Поляка есть несовершеннолетний сын и в браке он уже больше 20 лет. С супругой познакомился в детском лагере, работали вожатым.

«Для меня это шок, я вообще не понимаю, когда он успел. Большую часть года в морях. Он должен был быть на корабле, какого черта его туда занесло. Совсем рехнулся».

Сергею Беликову — 54 года. Охранник автостоянки. Детей приводил в свою съемную комнату в коммуналке. И соседи это видели!

«Я догадывался, говорил обращаться в милицию. Как бы мальчишки не жаловались. Он мне говорил, что секса нет. Говорил, что они приезжают поиграть. Видел, что в душ заходили и шли сюда».

«В душ дети?»

«Да».

«В трусах?»

«Голые выходили».

Как известно, с молчаливого согласия равнодушных людей совершаются все преступления. Соседка еще одного подозреваемого — 33-летного Станислава Жигулина тоже подозревала, что в его квартире происходит что-то неладное.

«Шумные все, я их предупреждала. Как ночь наступает у них какие-то бум-бум, бум-бум».

«Друзья приходите завтра к нам на концерт, чтобы нас согреть!» — призывал Жигулин на своей странице в Instagram.

Согревался рок-музыкант с детьми в своей личной сауне — это версия следствия. Полгода он жил с подростком, которому тогда только исполнилось 16 лет. Четвертый фигурант — 38-летний Лев Степанов, ведущий инженер завода.

«Очень часто, что если это гомосексуальное изнасилование, то она является как укусом вампира и спустя какое-то время приходится ловить тех, кто был жертвами», — считает руководитель «Молодежной Службы Безопасности», психолог Леонид Армер.

По данным психолога, только 3% педофилов больны с детства. Остальные просто распущены. За прошлый год количество изнасилованных детей увеличилось на 10%. В прошлом году пострадало около 15 тысяч ребят. И это лишь те случаи, которые дошли до суда. Обычно расследования идут много лет.

Как сегодняшние подозреваемые находили детей — следствие не рассказывает. Часто педофилы находят своих жертв в интернете. Один из последних случаев в Красноярском крае, мужчина специально зарегистрировался в детских группах. В Пензенской области 50-летний мужчина представлялся ребятам — режиссером детского кино.

Психиатры уверены, педофила нельзя вылечить. В Чехии и Германии их кастрируют хирургически, в Канаде и Америке — химически.