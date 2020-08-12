«Тюрьма не изменит»: отсидевший 10 лет за педофилию москвич через полгода совратил подростка

Отсидевший 10 лет за педофилию 31-летний москвич через полгода после выхода на свободу взялся за старое и совратил подростка. Как стало известно 5-tv.ru, извращенец за прошедшие шесть месяцев умудрился сменить имя и фамилию, устроиться на работу в такси и познакомиться с 15-летним парнем.

Юноша рассказал матери, что в ноябре 2019 года в социальной сети познакомился с мужчиной по имени Максим. Изначально дело ограничивалось только перепиской, а позднее по инициативе старшего «товарища» начались регулярные встречи.

Таксист порядка 20 раз приезжал на свидания с подростком на разных автомобилях и настойчиво предлагал парню массаж, в том числе и интимный. Близкое «общение» приятелей происходило на заднем сиденье машины.

Кроме прочего, педофил-рецидивист покупал у юноши откровенные снимки. Подросток получал деньги на интернет-кошелек и отправлял изображения страждущему через мессенджеры.

Последняя встреча таксиста и парня состоялась в конце июля на Некрасовской улице около лесного массива. Вечером того же дня после признаний сына мать заявила о произошедшем в полицию. Злоумышленник был задержан спустя час на месте преступления. В его машине нашли упаковки с презервативами, бальзам для губ, банковские карты и блокнот с записями.

Стражи порядка выяснили, что подозреваемый в 2008 году был судим за аналогичные преступления и отбыл наказание под другим именем и фамилией.

Примечательно, что незадолго до первого ареста педофил в интервью РЕН ТВ открыто заявлял, что не видит ничего зазорного в своем интересе к мальчикам. Извращенец отмечал, что вступает в интимные отношения с детьми только при обоюдном согласии. Кроме того, злоумышленник подчеркивал, что таких, как он, тюрьма не исправит.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью главврача поликлиники о развращавшем мальчика враче-диагносте.