«Фантазии ребенка»: главврач поликлиники о развращавшем мальчика враче-диагносте

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Василий Заика
Эксклюзив 42

Руководитель петербургского медучреждения не верит, что ее сотрудник мог домогаться пациента.

Фото, видео: ТАСС / Белоусов Виталий, 5-tv.ru

Главный врач петербургской детской поликлиники на проспекте Римского-Корсакова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о враче-диагносте, которого обвинили в развращении мальчика.

По словам руководителя медучреждения, 36-летний специалист до сих пор проживает вместе с родителями. Что могло послужить причиной его поступка, главврач даже не может предположить. Она до конца не верит в произошедшее и считает, что пациент-подросток мог себе что-то нафантазировать.

«Не знаю, не могу сказать. Я даже не знала, что он живет с мамой и папой. Сотрудник он хороший! Как это могло случиться — я не знаю, я не верю! Не хочу никого оговаривать, вряд ли это подстава. Мне кажется — это фантазии ребенка. Мы врачи. У врачей могут быть действия, манипуляции…», — сказала главный врач.

Руководитель подозреваемого отметила, что диагност нарушил регламент. Он разрешил прийти на прием несовершеннолетнему пациенту без сопровождения законного представителя.

Несмотря на это, главврач добавила, что специалист постоянно занимался самообразованием и проявлял себя как умный человек. Диагност самостоятельно изучал новые методики и не имел никаких вредных привычек. Глава поликлиники подчеркнула, что о личной жизни никогда с сотрудником не общалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге врача-диагноста обвинили в домогательствах к мальчику.

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