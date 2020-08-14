Многодетная мать в Новгородской области утопила новорожденную двойню в ведре

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Анастасия Шадская
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Женщина уже воспитывала шестерых детей, когда тайком совершила преступление.

Многодетная мать в Новгородской области утопила новорожденную двойню в ведре

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Ulrich Niehoff

Шимский район Новгородской области потрясла новость об убийстве сразу двоих новорожденных. Женщина родила двойню в бане, утопила обоих детей в ведре с водой и выбросила их тела в выгребную яму. Это случилось еще 31 июля, сообщили в региональном Следственном комитете (СК).

Правда всплыла, когда женщина обратилась в местный фельдшерско-акушерский пункт после якобы преждевременных родов. Именно фельдшер сообщила о своих подозрениях в правоохранительные органы.

В ходе проверки следователи СУ СК по Новгородской области выяснили обстоятельства страшного происшествия. Оказалось, что женщина в одиночку воспитывала еще шестерых детей.

Громкое убийство младенцев заставило посетить место происшествия исполняющего обязанности прокурора Новгородской области Дениса Герасимова. По делу возбудили уголовное дело по статье «убийстве матерью новорожденного ребенка».

Мера пресечения для многодетной матери будет избрана в ближайшее время, пока же следствие планирует ходатайствовать о заключении ее под стражу.

5-tv.ru писал про происшествие с мертвым младенцем в пакете в Петербурге.

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