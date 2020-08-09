Жительница Петербурга пришла к другу с мертвым ребенком в пакете
Инцидент произошел в Приморском районе Петербурга 8 августа.
Фото: www.globallookpress.com / Alfred Schauhuber
Тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете принесла жительница Петербурга своему знакомому, который проживает в Приморском районе города.
По словам молодого человека, она лишь заявила, что ребенок умер, никаких дополнительных подробностей не сообщила.
Позднее мужчина позвонил в полицию и рассказал, что у него в квартире находится тело новорожденной девочки, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего проводится проверка, труп отправлен в морг для установления причин смерти.
Также стало известно, что предполагаемая мать девочки была доставлена в одну из больниц Петербурга в тяжелом состоянии с диагнозом позднее или вторичное послеродовое кровотечение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как младенец умер во время неудачных домашних родов в Петербурге.
Читайте также
51%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?