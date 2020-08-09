Жительница Петербурга пришла к другу с мертвым ребенком в пакете

Тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете принесла жительница Петербурга своему знакомому, который проживает в Приморском районе города.

По словам молодого человека, она лишь заявила, что ребенок умер, никаких дополнительных подробностей не сообщила.

Позднее мужчина позвонил в полицию и рассказал, что у него в квартире находится тело новорожденной девочки, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего проводится проверка, труп отправлен в морг для установления причин смерти.

Также стало известно, что предполагаемая мать девочки была доставлена в одну из больниц Петербурга в тяжелом состоянии с диагнозом позднее или вторичное послеродовое кровотечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как младенец умер во время неудачных домашних родов в Петербурге.