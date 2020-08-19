Экс-министра из команды Фургала заподозрили в получении взятки

Бывший исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров подозревается в получении взятки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственных источник, недавно уволившийся чиновник задержан правоохранителями.

«Прохоров задержан, дело по части 6 статьи 290 („Получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере“ — Прим.ред.)», — цитирует агентство собеседника.

На момент публикации материала официальных комментариев от следственных органов не поступало.

Максим Прохоров покинул пост исполняющего обязанности главы Минтранса Хабаровского края 14 августа. На его место был назначен Павел Андрюшко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель районного суда Волгограда задержана по делу о взятке.