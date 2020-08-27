Представитель главы Чечни задержан за крупное мошенничество
Иса Эдильсултанов и другие фигуранты уголовного дела могут быть связаны с действовавшей в Ивановской области преступной группировкой.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Представитель главы Чеченской Республики в Ивановской области Иса Эдильсултанов задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Как сообщает РЕН ТВ, фигурантами уголовного дела стали еще пять человек, в числе которых брат и племянник предполагаемого злоумышленника.
По версии следствия, все подозреваемые могут быть связаны с действовавшей в регионе организованной преступной группировкой.
В декабре 2019 года за вымогательство и мошенничество уже были осуждены на 23 года колонии в общей сложности родственник Исы Эдильсултанова Сулиман Билтуев, а также Лом-Али Батышев, Эльдар Витерханов и Антон Китриллов. Преступники занимались хищением имущества у ивановских предпринимателей.
В то же время региональным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в отношении еще троих подозреваемых. В их числе капитан юстиции, которая, по данным следствия, принимала участие в фальсификации материалов доследственных проверок в отношении членов организованной преступной группы.
Кроме прочего, в суд уже направлено уголовное дело о крупном мошенничестве, фигурантами которого являются племянник Исы Эдильсултанова и его подельника.
Стражи порядка склонны считать, что представителю главы Чечни могут инкриминировать создание и руководство преступным сообществом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ефремова пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве.
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