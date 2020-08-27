Адвокат Ефремова пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве

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Карина Бернтгольц
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По словам Эльмана Пашаева, некий предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал ему 1,5 миллиона рублей, которые так и не получил обратно.

Адвокат Ефремова пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, 5-tv.ru

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Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве, в котором проходит в качестве свидетеля. Об этом правозащитник заявил в интервью для РИА Новости.

По словам юриста, предприниматель Анзор Псуноков обвиняет его в том, что адвокат получил от бизнесмена три года назад полтора миллиона рублей, которые якобы так и не вернул обратно. Сам Пашаев настаивает, что в тот момент находился в другом месте. Подтвердить свое местоположение он попросил следователя еще в 2017 году.

Правозащитник Ефремова не исключает, что Псуноков его может обвинять из-за мести, так как по заявлению юриста жену бизнесмена ранее привлекли по делу о мошенничестве. Также Пашаев допускает, что эта ситуация связана с его работой по делу Ефремова.

«Сегодня весь день до позднего вечера проводили очную ставку между свидетелем и Псуноковым. Завтра и я, и Псуноков пройдем полиграф», — рассказал Пашаев.

Эльман Пашаев защищает интересы Михаила Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП с участием актера. 21 августа обвиняемый заявил, что отказывается от услуг адвоката, однако уже 24 августа Пашаев вновь взялся за уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что, по словам Добровинского, в отношении Эльмана Пашаева написано порядка восьми заявлений о преступлениях.

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