В Петербурге бездомный-рецидивист избил и изнасиловал 80-летнюю бабушку

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Василий Заика
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Вопиющий инцидент произошел днем 15 сентября на левом берегу Ижоры в Колпинском районе.

В Петербурге бездомный-рецидивист избил и изнасиловал 80-летнюю бабушку

Фото: www.globallookpress.com / Frank May

Бездомный-рецидивист избил и изнасиловал 80-летнюю женщину. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел днем 15 сентября на дачном участке на левом берегу Ижоры в Колпинском районе.

В полицию о произошедшем сообщили врачи поликлиники, куда обратилась пострадавшая с травмами головы и половых органов. Позднее пенсионерка сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Петербурженка рассказала стражам порядка, что на нее напал неизвестный мужчина с ножом. Злоумышленник, угрожая физической расправой, избил женщину, отобрал 15 рублей, после чего надругался.

Спустя сутки подозреваемый был задержан. Им оказался 48-летний ранее неоднократно судимый за убийства, ограбление и кражи бездомный. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Грабеж» и «Насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российскую школьницу изнасиловали в пятизвездочном отеле Турции.

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