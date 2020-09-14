Российскую школьницу изнасиловали в пятизвездочном отеле Турции

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Василий Заика
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Юная россиянка находилась на отдыхе в Анталье вместе с семьей.

Российскую школьницу изнасиловали в пятизвездочном отеле Турции

Фото: www.globallookpress.com

Российскую школьницу изнасиловали в номере пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, сообщает Hurriyet. Отмечается, что 15-летняя девочка находилась на отдыхе вместе с семьей. В определенный момент официант якобы зашел в помещение и надругался над юной россиянкой.

Близкие пострадавшей потребовали у работников отеля вызвать полицию. Несмотря на это, персонал предпринял попытки скрыть произошедшее, чтобы не навредить собственной репутации.

Наши соотечественники обратились в прокуратуру и написали заявление на предполагаемого злоумышленника и все руководство объекта размещения. Консул РФ в Анталье Иван Степанов подключился к делу и написал соответствующее обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.

Тем не менее администрация отеля склонна считать виновницей изнасилования саму жертву. По словам генерального менеджера гостиницы Фатма Догана, обвиняемый в злодеянии официант трудится в заведении четыре года.

«Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: „Не говори маме“. Претензия возникла именно после этого диалога», — сказал Фатма Доган.

Другие подробности инцидента на момент публикации материала не известны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК раскрыл зверское убийство девочки в Ленобласти.

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