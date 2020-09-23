Двоих руководителей религиозной общины «секта Виссариона» арестовали в Новосибирске. Центральный районный суд города избрал Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову меру пресечения в виде ареста на два месяца — до 22 ноября 2020 года.

Ранее под Красноярском были задержаны участники и «Церкви Последнего Завета» Сергей Тороп, он же Виссарион, Вадим Редькина и Владимир Ведерников. Они с 1991 по 22 сентября 2020 года руководили незаконным религиозным объединением. Его основатель и глава, Сергей Тороп, именовал себя Богом Виссарионом. 22 сентября его арестовали на два месяца.

По факту незаконной деятельности организации возбуждено уголовное дело. Из материалов дела следует, что Сергей Тороп запрещал адептам обращаться к «мирским врачам», что стало причиной смерти малолетнего ребенка. Кроме того, руководители секты обманом завлекали людей в свои ряды.

Ранее 5-tv.ru писал, что адептами «секты Виссариона» оказались экс-барабанщик «Ласкового мая» и исполнительница хит «Мальчик мой» Светлана Владимирская.