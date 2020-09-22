Адептами «секты Виссариона» оказались экс-барабанщик «Ласкового мая» и исполнительница хита «Мальчик мой»

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22 сентября под Красноярском были задержаны участники и предводители так называемой «Церкви Последнего Завета».

Фото, видео: Facebook @Вадим Редькин; 5-tv.ru

Создателей религиозной общины Виссариона доставили в центральный городской суд Новосибирска. Сегодня стало известно, что главу секты уже арестовали на два месяца. Остальные ждут избрания меры пресечения. По факту незаконной деятельности религиозной организации возбуждено уголовное дело.

Утром, в ходе масштабной спецоперации, их задержали в Красноярском крае. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в числе задержанных был предводитель «Церкви Последнего Завета» Сергей Тороп, называвший себя сыном божьим Христом под именем Виссарион, и один из руководителей Владимир Ведерников.

Кроме того, в руках правоохранителей оказался Вадим Редькин, которого называли правой рукой Виссариона. В прошлом он был барабанщиком группы «Ласковый май».

Также одной из последовательниц «секты Виссариона» оказалась исполнительница хита «Мальчик мой» Светлана Владимирская. В интервью 5-tv.ru певица осудила задержания предводителей «Церкви Последнего Завета» и обыски, которые проводятся в поселении «Город Солнца» в Курагинском районе Красноярского края. Сама звезда обитает в общине с конца 90-х и уверяет, что вся информация о сообществе и главе организации Сергее Торопе — Виссарионе, которого она называет «Учителем» — заказная ложь.

Между тем почти 30 лет секта шантажом и обманом заманивала в свои сети адептов, готовых отдать последнее самоправозглашенному богу.

Что творилось за забором «Обители рассвета», узнал корреспондент МИЦ «Известия» Иван Литомин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанным предводителям «секты Виссариона» предъявят обвинения по уголовному делу.

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