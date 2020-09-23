При обысках в «секте Виссариона» нашли фаллоимитаторы и оружие

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Молодцова Анна
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Кроме того, правоохранители обнаружили у адептов большую сумму денег и дорогие ювелирные украшения.

При обысках в «секте Виссариона» нашли фаллоимитаторы и оружие

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

При обысках в «секте Виссариона» правоохранители нашли у адептов огнестрельное оружие, порох, около трех миллионов рублей, дорогостоящий алкоголь и подарки, включая часы, ручки и золотые украшения. Кроме того, сообщается, что члены религиозной общины хранили у себя секс-игрушки — резиновые фаллоимитаторы.

Как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, среди обнаруженного оружия имеются карабин «Сайга» и ружья.

«Часть из него зарегистрирована. Выясняется, было ли зарегистрировано остальное оружие» – рассказал источник.

Ранее в Новосибирске суд арестовал троих руководителей «Церкви Последнего Завета» — Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова — на два месяца до 22 ноября 2020 года. Они были задержаны под Красноярском за то, что с 1991 по 22 сентября 2020 года руководили незаконным религиозным объединением. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Известно, что основатель и лидер секты Сергей Тороп, считавший себя сыном божьим Христом под именем Виссарион, запрещал адептам обращаться к «мирским» медикам. Вследствие этого в общине умер малолетний ребенок. Еще один мужчина свел счеты с жизнью, когда его не приняли в секту.

Ранее 5-tv.ru писал, что адептами «секты Виссариона» оказались экс-барабанщик «Ласкового мая» и исполнительница хит «Мальчик мой» Светлана Владимирская.

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