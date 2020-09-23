Отец «Тесака» прибыл в морг в Челябинске за телом сына

Отец Максима «Тесака» Марцинкевича 23 сентября приехал в морг в Челябинске вместе с супругой и адвокатом Иваном Сидоровым, чтобы забрать тело сына. Как заявил представитель интересов семьи покойного, официальная версия следствия причин смерти Марцинкевича остается неизменной: правоохранители считают, что он совершил суицид.

Однако, по словам адвоката, никаких особых причин для совершения самоубийства у националиста не было.

«Новые дела, о которых нам сказали, они еще не были возбуждены, обвинения по ним не были предъявлены, и он был допрошен как свидетель. Возникает тогда закономерный вопрос, а зачем тогда ему нужно было, если ему не были предъявлены обвинения по конкретным делам, совершать суицид», — сказал Сидоров.

Он сообщил, что в настоящий момент проводятся экспертизы, всего их порядка пяти. Они будут готовы примерно в начале октября.

Адвокат также обратил внимание на отсутствие видеонаблюдения в камере. По его словам, камеры располагались только в коридоре. Он добавил, что осужденный, который находился по соседству с Марцинкевичем не слышал ни шума, ни криков из камеры «Тесака».

«У нас сейчас главный вопрос к следователю и СИЗО: каким образом особо опасный, по мнению ФСИН, гражданин находился один в камере без видеонаблюдения?» — заметил юрист.

Сидоров рассказал, что незадолго перед смертью Марцинкевича утром ему предложили завтрак, но он отказался. Ему должны были сообщить, что перевозят в Москву, однако через некоторое время националиста нашли мертвым.

«Наша версия: доведение — до самоубийства. У него было подавленное состояние», — сказал адвокат.