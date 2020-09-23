Эксклюзивное фото справки о смерти Максима Марцинкевича

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 18

Тело неонациста было обнаружено в камере СИЗО Челябинска 16 сентября.

Эксклюзивное фото справки о смерти Максима Марцинкевича

Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

5-tv.ru публикует эксклюзивные фото справки о смерти и акта о выдаче трупа Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак». Тело неонациста было обнаружено в камере СИЗО Челябинска 16 сентября.

5-tv.ru

В 2017 году суд приговорил нацоналиста к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам адвоката семьи Марцинкевича, в день смерти «Тесака» в его камере в СИЗО не работало видеонаблюдение.

* — запрещено на территории РФ

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:36
Эксклюзивное фото справки о смерти Максима Марцинкевича
13:20
Прямая трансляция выступления Владимира Путина перед Советом Федерации
13:15
Столкнувшийся с российским фрегатом шведский контейнеровоз следовал из Петербурга в Гетеборг
13:08
Звезду «Каникул в Мексике» узнали в автоледи, утопившей свой Mercedes в пруду
12:49
Российский фрегат столкнулся с гражданским судном в проливе между Данией и Швецией
12:35
Потерпевший аварию под Тверью Су-30 был сбит другим истребителем

Сейчас читают

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Руки в ноги и на выход: Федосееву-Шукшину выгоняют из «спорной» квартиры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок