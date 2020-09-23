Эксклюзивное фото справки о смерти Максима Марцинкевича

5-tv.ru публикует эксклюзивные фото справки о смерти и акта о выдаче трупа Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак». Тело неонациста было обнаружено в камере СИЗО Челябинска 16 сентября.

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В 2017 году суд приговорил нацоналиста к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам адвоката семьи Марцинкевича, в день смерти «Тесака» в его камере в СИЗО не работало видеонаблюдение.

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