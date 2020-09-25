На месте убийства девочки в Нижегородской области нашли мужскую одежду
Известно, что незадолго до гибели малышка ушла с неким мужчиной в сторону лесополосы. Сейчас подозреваемый задержан.
Фото, видео: globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru
На месте обнаружения тела девятилетней девочки с признаками насильственной смерти в Нижегородской области обнаружена мужская одежда, в том числе джинсы. По следу предполагаемого злоумышленника пустили собаку. Об этом стало известно 5-tv.ru.
По предварительным данным, незадолго до смерти школьница ушла с неким мужчиной в сторону лесополосы. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители продолжают работать на месте убийства девятилетней школьницы в поселке Неклюдово. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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