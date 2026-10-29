Случится резкий рост цен на продукты — Всемирный банк назвал причину

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Василиса Власова
Василиса Власова 26 0

Цены могут повыситься на 18% в 2026–2027 годах.

На сколько вырастут цены на продукты

Фото: www.globallookpress.com/Moawia Atrash

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Тема:
Ормузский пролив

Резкий рост цен на продукты прогнозируют из-за сбоев поставок топлива и зерна

Продукты во всем мире могут резко подорожать. Такое предположение сделал Всемирный банк в докладе, который опубликован на сайте международной организации.

Причина возможного повышения цен — кризис в Ормузском проливе, который повлек закрытие судоходства.

По мнению аналитиков, блокировка важного логистического маршрута на Ближнем Востоке привела к сбоям в отгрузках удобрений и энергетических ресурсов из Персидского залива. В результате дизельное топливо, активно используемое аграриями по всему миру, значительно выросло в цене.

«На товарные рынки одновременно обрушилось несколько крупных потрясений», — отметил Айхан Косе, заместитель главного экономиста Всемирного банка.

Вторая сложность — проблемы с отгрузками украинского и российского зерна из-за обострения в Азово-Черноморском бассейне. Совокупность факторов может привести к подорожанию продуктов питания в мире на 18% в 2026–2027 годах.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявления Сербии о том, что они не исключают изменение цен на российский газ после выборов. После парламентских выборов страна не останется без российского газа, однако его стоимость может быть пересмотрена, если Белград изменит свой подход к отношениям с Москвой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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