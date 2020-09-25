«Избил и задушил»: бабушка убитой девочки рассказала об угрозах перед расправой

5-tv.ru удалось выяснить, в каком порядке 34-летний Павел Сурков «Пафик», подозреваемый в убийстве девятилетней девочки и ее матери, настигал своих жертв. Как стало известно, первой умерла 36-летняя женщина Снежана Фоменко из города Бор. Уже после «Пафик» встретил ее ребенка из школьного автобуса в поселке Неклюдово, а затем вернулся на остановку в городе. Там его видели около 19:00.

Как рассказала бабушка погибшей девочки, Павел Сурков угрожал, что «зарежет» всю семью, включая бабушку, маму ребенка и детей.

«Угрожал, что зарежет и меня, и дочь, и внучек. Но я никак не предполагала, что дело дойдет до этого. Это надо быть я не знаю кем, чтобы до такого докатиться», — сказала она.

По ее словам, «Пафик» давно был знаком с матерью убитой девочки. Они познакомились в сети. Об отсидке нескольких сроков все были в курсе. Отдельно стоит подчеркнуть, что девятилетняя жертва Суркова проживала именно с бабушкой. Ее мама жила в отдельной квартире.

После бабушка также рассказала, что ей известно о способе убийства внучки.

«Я точно не знаю, но вроде бы как избил и задушил», — отметила она.

Незамеченным на улицах города Бора «Пафик» не оказался. Его видели местные жители на одной из остановок, по всей видимости, после двух убийств, и не в самом лучшем состоянии.

«Подходит этот парень, пьяный и садится. Я еще внимание на него стала обращать, потому что соседку вот убили, считай. Все равно уже всех знаешь в лицо, и с кем на остановку садишься. Я смотрю на него: он в светлых носках, и они все в колючках, штаны испачканы и руки опухшие. Левую руку он стал прятать», — рассказали местные жители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о 34-летнем рецидивисте «Пафике». Павел Сурков был осужден по трем статьям — грабеж, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и искал себе спонсоров «Вконтакте».