Подозреваемый в убийстве девочки по кличке Пафик: что известно о рецидивисте?

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области. Им оказался 34-летний Павел Сурков по кличке Пафик. По одной из версий, после очередного выхода из тюрьмы он решил наведаться к бывшей сожительнице, однако та ему отказала, и рецидивист решил отомстить «на дочери».

СК РФ

По данным 5-tv.ru, ранее Суркова был осужден по трем статьям — грабеж, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. При этом Пафик искал себе спонсоров «Вконтакте». Для этих целей он завел фейковый аккаунт, который он подписал как «Василий Ботов». На страничке только одна фотография, на которой изображен человек, очень напоминающий Павла Суркова.

«Знакомлюсь только со спонсорами», — написал в своем статусе мужчина.

Помимо этого, как уже подтвердили в Следственном комитете, Пафик причастен к еще одному убийству. Его жертвой могла стать 36-летняя Снежана Фоменко, тело которой было обнаружено в городе Бор 24 сентября. Не исключается, что она была сожительницей Суркова.

Девятилетняя девочка из поселка Неклюдово пропала около 17:00 24 сентября. Ребенок исчез после того, как вышел из школьного автобуса. При этом незадолго до этого ее видели с неизвестным мужчиной. Тело девочки обнаружили спустя несколько часов в кустах за кафе «Мирабель». Рядом лежала мужская одежда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что второй подозреваемый в убийстве девочки в Нижегородской области задержан.