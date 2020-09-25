Сын 90-летней героиновой наркодилерши-циганки оказался тоже наркоманом

Миасский городской суд в Челябинской области сегодня избрал меру пресечения 90-летней бабушке-наркодилерше, которая управляла целой сетью наркоторговцев. Как стало известно 5-tv.ru, ее отправили под домашний арест на два месяца.

В ходе судебного заседания стало известно, что пенсионерка 1930 года рождения оказалась цыганкой. За свою жизнь она уже трижды привлекалась к уголовной ответственности. Первый раз еще в 1975 году, а второй в 2001-м. При этом вместе с ней живет ее сын, который, что неудивительно, тоже оказался наркоманом.

Героин в количестве 13,8 граммов, как было известно и ранее, обнаружили у нее в трусах. Поймали ее по наводке одного из ее «сотрудников». Правоохранители видели, как она сбывает ему наркотики, а после задержали, когда она выходила из маршрутки у своего дома.

Напомним, что судят бабулю по части четвертой статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере». Санкции по ней подразумевают лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что 90-летнюю пенсионерку из Челябинской области поймали на сбыте героина. Она управляла целой сетью наркоторговцев.