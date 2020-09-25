Челябинская наркодилерша: 90-летнюю пенсионерку поймали на сбыте героина

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Александр Просяник
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Пожилую злоумышленницу задержали 23 сентября. Она прятала в трусах 13 граммов вещества. Этот объем считается особо крупным.

Челябинская наркодилерша: 90-летнюю пенсионерку поймали на сбыте героина

Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Пенсионерка из челябинского городка Миасс управляла целой сетью наркоторговцев. Ей 90 лет и 23 сентября она была задержана по подозрению в сбыте наркотиков.

Как пишет URA.RU, у бабушки была целая сеть сбытчиков, которые занимались продажей и делали закладки наркотиков. Одного из ее «сотрудников» задержали, он и дал наводку на пенсионерку.

Во время обыска 13 граммов белого порошка изъяли не сразу.

«Бабушка только прикидывается ягненком. Оказалось, что героин у нее был спрятан в трусах. Она не могла его случайно спрятать в нижнее белье. Пенсионерка прекрасно отдавала отчет в том, чем занималась», — подчеркнул источник.

В пятницу пенсионерке должны избрать меру пресечения. Ее судят по части четвертой статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере». Вероятнее всего, ее отправят под домашний арест. Санкция по этой статье подразумевает лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

«Можете так и сказать, что полиция от комментариев воздерживается», — заявил дежурный сотрудник пресс-службы МВД Челябинска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Брянской области ликвидировали крупную нарколабораторию.

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