В Ростове пьяный рецидивист едва не зарезал девочку-подростка

Пьяный рецидивист чудом не зарезал 14-летнюю девочку канцелярским ножом. Как сообщает региональный Следственный комитет, трагедия чуть не разыгралась на детской площадке одного из дворов в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, 32-летний ранее судимый нетрезвый мужчина из хулиганских побуждений схватил подростка и ударил канцелярским ножом в шею. Девочка оказалась не из робкого десятка, дала отпор злоумышленнику и смогла спастись бегством. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. В настоящий момент ее жизнь вне опасности.

Подозреваемый вскоре был задержан правоохранителями. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи намерены ходатайствовать о заключении предполагаемого преступника под стражу. Расследование продолжается. Проверяется причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Конкин тяжело переживает гибель дочери.