«Огромный стресс»: Владимир Конкин тяжело переживает гибель дочери

Внезапная гибель дочери повергла в шок звезду фильмов «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина. 69-летний заслуженный артист не может поверить в происходящее, так как его 32-летняя наследница София никогда не жаловалась на здоровье и была хорошей пловчихой.

Директор актера Елена Переслени в интервью Starhit.ru рассказала, что все близкие люди и друзья стараются поддержать Владимира Конкина, тяжело переживающего личную трагедию.

«У Владимира Алексеевича сейчас огромный стресс, ужасное горе, так как такого никто даже предположить не мог. Рядом с ним близкие, друзья поддерживают. Мы все переживаем за него», — сказала директор Владимира Конкина.

Семья актера в настоящее время ждет результатов экспертизы. В зависимости от указанных в документе причин смерти Софии Конкиной близкие погибшей примут решение о дальнейших действиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстрасенс назвала причину смерти Софии Конкиной.