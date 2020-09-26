«Огромный стресс»: Владимир Конкин тяжело переживает гибель дочери

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Василий Заика
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Исполнитель роли Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя» с трудом верит в происходящее.

«Огромный стресс»: Владимир Конкин тяжело переживает гибель дочери

Фото: Facebook.com/konkinasofia

Внезапная гибель дочери повергла в шок звезду фильмов «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина. 69-летний заслуженный артист не может поверить в происходящее, так как его 32-летняя наследница София никогда не жаловалась на здоровье и была хорошей пловчихой.

Директор актера Елена Переслени в интервью Starhit.ru рассказала, что все близкие люди и друзья стараются поддержать Владимира Конкина, тяжело переживающего личную трагедию.

«У Владимира Алексеевича сейчас огромный стресс, ужасное горе, так как такого никто даже предположить не мог. Рядом с ним близкие, друзья поддерживают. Мы все переживаем за него», — сказала директор Владимира Конкина.

Семья актера в настоящее время ждет результатов экспертизы. В зависимости от указанных в документе причин смерти Софии Конкиной близкие погибшей примут решение о дальнейших действиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстрасенс назвала причину смерти Софии Конкиной.

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