В Петербурге поймали мужчину, напавшего с веревкой на студентку ради кошелька и смартфона

Петербургские полицейские задержали злоумышленника, который подозревается в нападении на студентку в Выборгском районе. Инцидент произошел в минувший вторник около 14:30. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Северной столице и Ленобласти.

В день преступления злоумышленник напал на 21-летюнюю студентку в парадной на улице Хошимина, 11. Мужчина в черной маске начал душить жертву веревкой, а после отобрал у нее сумку со спортивными вещами, кошельком и смартфоном. Тогда по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В результате полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего заправщика АЗС на улице Генерала Хрулева. Мужчину неоднократно судили за преступления сексуального характера, грабеж и разбой. Похищенные у девушки кошелек и сумку злоумышленник выбросил в помойку, а смартфон закопал в песочнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовник канцелярским ножом перерезал горло мужчине и девочке в Ростове-на-Дону.