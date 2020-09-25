Уголовник канцелярским ножом перерезал горло мужчине и девочке в Ростове-на-Дону

Полиция Ростова-на-Дону задержала молодого человека, который напал на мужчину и 14-летнюю девочку. Как уточняют источники 5-tv.ru, 20 сентября посреди дня злоумышленник схватил за волосы школьницу на детской площадке и ударил ножом в шею. Спустя час он порезал шею другому жителю города 77-го года рождения. Через десять минут после второго нападения его обезвредили сотрудники патрульной службы.

Позже выяснилось, что 33-летний мужчина с канцелярским ножом — безработный, ранее был судим за кражу и грабеж. Мотивы его действий на детской площадке остались неизвестны. Состояние потерпевших уточняется.

Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Злоумышленнику грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец зарезал сына на праздновании дня рождения внука в Ростове-на-Дону.