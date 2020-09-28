При реконструкции шпиля МИДа в Москве выявлены нарушения

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Александр Просяник
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Почти 266 миллионов рублей из федерального бюджета по контракту расходовались нецелесообразно.

При реконструкции шпиля МИДа в Москве выявлены нарушения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Татьяна Полевая

Реконструкция главного здания МИД России проходила с нецелевым расходованием средств. Как выяснила полиция, из федерального бюджета не по назначению растратили 265,9 миллиона рублей.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на свои источники. Так, контракт на реконструкцию шпиля и декоративных элементов высотного здания был заключен еще в 2015 году. Работы же приняли уже в 2016–2017 годах. Однако при проверке и была замечена пропажа почти 270 миллионов рублей.

Подрядчиком выступила компания «Атэкс».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции восстановили первые статуи шпиля собора Нотр-Дам де Пари.

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