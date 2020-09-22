Во Франции восстановили первые статуи шпиля собора Нотр-Дам-де-Пари

Рабочим, восстанавливающим собор Парижской Богоматери, пришлось окунуться в Средневековье. Специальная комиссия решила, что Нотр-Дам необходимо восстанавливать по историческим технологиям. Дубовые конструкции, сгоревшие полтора года назад, заменяют аналогичными. И даже поднимают не краном, а ручной лебедкой.

На реставрации находится также знаменитый орган. Чистить и настраивать его будут несколько лет. Зазвучать инструмент должен в 2024 году - когда запланирована церемонии открытия Собора Парижской Богоматери.