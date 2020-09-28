Сыну экс-губернатора Иркутской области предъявили обвинение в мошенничестве

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Александр Просяник
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По версии следствия, махинации с лифтами и Фондом капитального ремонта «принесли» депутату ЗакСобрания более 185 миллионов рублей.

Фото, видео: ЗАКСОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ; СК РФ

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России доказало причастность депутата ЗакСобрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере. Он уже задержан.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент касается хищения более 185 миллионов рублей через Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. По версии следствия, Левченко с другими лицами представили заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядчиков по ремонту и замене лифтов. Они заключили с иностранной компанией договор на поставку оборудования на общую сумму более 167 миллионов рублей.

После получения аванса со стороны Фонда капитального ремонта, мошенники создали в качестве прокладки еще одну компанию, при помощи которой смогли увеличить стоимость ремонтных работ уже до 319,6 миллиона рублей. В дальнейшем они представляли отчетные документы ведомству с завышенными ценниками как на оборудование, так и на работы. По итогу их противоправные действия причинили ущерб более чем на 185 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что обыски по этому делу проводились не только у Андрея Левченко, но и у его отца экс-губернатора Сергея.

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