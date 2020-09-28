Сына экс-губернатора Иркутской области задержали по подозрению в мошенничестве на 185 миллионов рублей

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Марина Неруцких
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По месту жительства и работы Андрея Левченко, а также у его отца были проведены обыски.

Фото, видео: rubabr.com /Яна Ушакова, СК РФ

Сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко — Андрей — задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Уголовное дело о хищении посредством мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере, было возбуждено в феврале 2019 года. В рамках данного дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку, а также выявлена причастность к этому преступлению Андрея Левченко.

«Следствием установлено, что Олег Хамуляк вместе с иными лицами, в октябре 2017 года, предоставили в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт. Затем Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в город Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 019 240 рублей, который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам. После этого указанными лицами была создана в качестве прокладки еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 677 000 рублей», — сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Установлено, что в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области на протяжении длительного времени предоставлялись отчеты с заведомо завышенной стоимостью лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ. Как удалось выяснить следователям, из-за противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области был нанесен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей.

По месту жительства и работы Андрея Левченко, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски.

Следствие решает вопрос об избрании Андрею Левченко меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что арестованы руководители строительной компании, сорвавшие реконструкцию консерватории в Петербурге.

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