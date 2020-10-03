Барабанщика «А-студио» обокрали в салоне тайского массажа
| Нюра Незванова Криминал 52
Как стало известно 5-tv.ru, у Евгения Дальского украли мобильный телефон.
Фото: Facebook @eugene.dalskiy
Барабанщика популярной группы «А-студио» обокрали в салоне тайского массажа. Как стало известно 5-tv.ru, Евгений Дальский пришел в азиатское учреждение, которое находится на Оружейниковом переулке в Москве.
Мужчина оставил верхнюю одежду и телефон без присмотра, а когда вспомнил о вещах, обнаружил отсутствие мобильного устройства.
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