Барабанщика «А-студио» обокрали в салоне тайского массажа

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Нюра Незванова
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Как стало известно 5-tv.ru, у Евгения Дальского украли мобильный телефон.

Барабанщика «А-студио» обокрали в салоне тайского массажа

Фото: Facebook @eugene.dalskiy

Барабанщика популярной группы «А-студио» обокрали в салоне тайского массажа. Как стало известно 5-tv.ru, Евгений Дальский пришел в азиатское учреждение, которое находится на Оружейниковом переулке в Москве.

Мужчина оставил верхнюю одежду и телефон без присмотра, а когда вспомнил о вещах, обнаружил отсутствие мобильного устройства.

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