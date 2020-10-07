Адвокат сообщил о назначении следствием пяти экспертиз после смерти Тесака

Процессуальное решение о возбуждении либо отказе от возбуждения уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу Тесак, будет принято только после завершения назначенных следствием экспертиз. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Иван Сидоров. Он отметил, что по делу назначено пять экспертиз.

«Следствием было назначено около 5 экспертиз, процессуальное решение, скорее всего, будет принято после окончания всех этих экспертиз», — сказал защитник.

Кроме того, по его словам, ожидание второй волны коронавируса и введения ограничительных мер заставляет защитников рассчитывать на получение решения не раньше Нового года.

Максима «Тесака» Марцинкевича обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске 16 сентября. По версии следствия, причиной кончины радикала стал суицид. Однако родственники умершего убеждены, что некто помог мужчине отправиться «на тот свет».

Максим Марцинкевич был известен как инициатор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-некрофиляй», в рамках которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, и публично их унижали. Кроме того, он возглавлял организации «Реструкт»* и «Формат-18»*, был трижды судим за преступления по экстремистским статьям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло прощание с Тесаком в Москве.

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