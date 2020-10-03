В Москве завершилась церемония прощания с националистом Максимом Марцинкевичем, известным более как Тесак. Панихида состоялась на Кунцевском кладбище столицы. 5-tv.ru публикует видео с места событий.

Как видно на кадрах, проститься с радикалом пришли не только его близкие и родственники, среди которых был и отец Тесака Сергей Марцинкевич. В ожидании своей очереди толпились несколько десятков человек. В их числе — бывший полковник ГРУ Владимир Квачков.

Во избежание неприятных инцидентов на территории кладбища все время дежурила полиция. Кроме того, все участники процессии перед началом в обязательном порядке проходили через рамки металлодетекторов.

Церемония сопровождалась музыкальной композицией «Как на войне» группы «Агата Кристи». Отмечается, что за все время панихиды никто не плакал.

Максима «Тесака» Марцинкевича обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске 16 сентября. По версии следствия, причиной кончины радикала стал суицид. Однако родственники умершего убеждены, что некто помог мужчине отправиться «на тот свет».

Максим Марцинкевич был известен как инициатор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-некрофиляй», в рамках которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, и публично их унижали. Кроме того, он возглавлял организации «Реструкт»* и «Формат-18»*, был трижды судим за преступления по экстремистским статьям.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подозрительном поведении «Тесака» в последние полгода.

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