В Подмосковье коммерсанта подозревают в убийстве двух компаньонов

Подмосковного коммерсанта подозревают в убийстве двух компаньонов. Как сообщает региональный Следственный комитет, инцидент произошел 6 октября в городе Одинцово. Тревогу забили родственники одного из убитых мужчин, когда тот перестал выходить на связь и не вернулся домой. Близкие предпринимателя сообщили правоохранителям его предполагаемое местонахождение.

В результате по указанному адресу следователи и криминалисты обнаружили машину пропавшего и две стреляные гильзы. Кроме того, на месте происшествия были найдены так называемые следы волочения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре на территории города в колодце были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями — пропавшего предпринимателя и его компаньона. По подозрению в убийстве был задержан 64-летний коммерсант из Звенигорода. Предварительной версий расправы является конфликт из-за земельного участка.

Подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение. В суд будет направлено ходатайство об аресте злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в убийстве жених Конкиной мог принимать психотропные вещества.