Подозреваемый в убийстве жених Конкиной мог принимать психотропные вещества

Директор актера Владимира Конкина считает бойфренда Софии возможным виновником ее гибели, пишет Тeleprogramma.pro. Елена Переслени заявила, что была очень близка с погибшей, относилась к ней как к дочери и знала, какими сложными были ее отношения с женихом Михаилом. Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко также считает мужчину главным подозреваемым, она высказала предположение, что Софию могли отравить.

Недавно Владимир Конкин принял участие в съемках передачи «Пусть говорят», посвященной трагедии в его семье.

«Я, Конкин Владимир Алексеевич, прошу следственные органы профессионально и объективно разобраться в нашей трагедии. По нашему убеждению семейному, Конкина София Владимировна была убита. Пожалуйста, услышьте меня. Спасибо.», — заявил он в эфире программы.

Директор артиста рассказала, что конфликты между Софией и Михаилом стали все чаще возникать в конце лета. Девушка жаловалась друзьям на непростой характер жениха, говорила, что хочет расстаться с ним.

Семья погибшей допускает, что резкие перемены в настроении Михаила могли быть связаны употреблением психотропных веществ.

Тем временем сам Михаил заявлял, что ему приходилось бороться с пристрастием любимой к алкоголю. Его слова подтверждают соседи девушки: они замечали ее выпившей и регулярно слышали ссоры соседской пары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь погибшей обвинила Михаила в убийстве попугая, подаренного Софии бывшим ухажером.