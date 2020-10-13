Сын главы иркутского Минздрава Ледяевой доставлен в СК

Сын министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой Илья Белоусов доставлен в Следственный комитет. Как стало известно 5-tv.ru, незапланированный визит может быть связан с расследованием уголовного дела о закупках медицинского оборудования и расходных материалов во время пандемии коронавируса по завышенным ценам. Региональные СМИ утверждают, что мужчина был задержан.

Помощник главы Минздрава Иркутской области Ольга Лагунова в беседе с 5-tv.ru заявила, что не располагает соответствующей информацией. По ее словам, сама министр находится на работе и выполняет свои обязанности в обычном режиме.

«Не владею такой информацией. Сын ее никакого отношения к здравоохранению не имеет. Наталья Петровна сегодня работает в обычном режиме с восьми утра по плотному графику. Другой информации нет. <…> Не в курсе», — сказала Ольга Лагунова.

Известно, что аппараты ИВЛ, а также средства индивидуальной защиты — перчатки и маски закупались для подведомственных иркутскому Минздраву учреждений. Другие подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель «Смака» и «Красной линии» задержан в Америке.