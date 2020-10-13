Основатель «Смака» и «Красной линии» задержан в Америке

Власти Америки по обвинению в мошенничестве задержали создателя брендов «Смак», «Красная линия» и «Довгань» Германа Лиллевяли. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два осведомленных в деле источника. Информацию подтвердил и представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли.

В России предприниматель обвиняется в мошенничестве. Следственные органы считают, что Лиллевяли расхищал средства клиентов под видом оказания брокерских услуг. Его подозревают и в организации финансовой пирамиды под предлогом инвестирования в компании Apple и Nike, суммарный ущерб которой может составлять до девяти миллиардов рублей.

Представитель группы инвесторов сообщил, что Герман Лиллевяли находился в американской иммиграционной тюрьме более месяца. В США он въехал без визы, лишь по эстонскому паспорту. Спустя несколько месяцев предпринимателя задержали иммиграционные власти, которые кроме неоплаченного иска в 32 миллиона долларов, обнаружили, что Лиллевяли объявлен в розыск через Интерпол со стороны России.

На данный момент российские правоохранительные органы добиваются экстрадиции предпринимателя на Родину. Загвоздка заключается в том, что между США и Россией нет соответствующего соглашения. Кроме того, Лиллевяли въехал на территорию Америки как гражданин Эстонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главного нарколога Минздрава заподозрили в мошенничестве.