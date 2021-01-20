«В самом разгаре»: Таролог о романе Литвиновой с французским миллионером

Актриса и режиссер Рената Литвинова завела роман с миллионером из Франции. Об этом стало известно из публикации журнала Tatler. Сама Литвинова пока не комментировала новость. 5-tv.ru узнал у таролога Марианны Абравитовой, правда ли российская знаменитость нашла себе заграничного принца.

«Действительно роман есть. И человек, с которым Рената сейчас так плотно взаимодействует, имеет романтические отношения, не просто бизнесмен и миллионер. Он еще и вхож в элиту Франции. Вот эти люди открыли свои двери и перед Ренатой. Потому что, насколько я вижу, их знакомство произошло примерно год назад, на том же самом социальном уровне, в той же стране. То есть у них есть общие знакомые, через которых они и познакомились. Никто их специально не сводил. Это был какой-то раут, прием, светская вечеринка», — заявила таролог.

Она отметила, что Литвинова и ее избранник сразу почувствовали друг к другу благорасположение не только как личность к личности, но и как мужчина к женщине.

«На данный момент этот роман в самом разгаре, но я должна сказать одну очень важную вещь: этот роман так и останется романом. Я не вижу, что он перейдет в семейные узы, в рождение детей. Каждый из этих людей, и Рената, и француз, очень самодостаточные. Они ценят свой уровень свободы, свои какие-то удовольствия от жизни, интересы в жизни, работу, они ставят превыше всего. Поэтому это такие соприкосновения — очень романтично, эстетично, красиво. Достаточно глубоко, но все-таки, и тот и другой человек в этом романе являются эгоцентриками, поэтому каждый находится в этом союзе для себя», — сказала Абравитова.

По словам таролога, эти отношения продлятся полтора, максимум два года. После этого Литвинова и ее мужчина найдут себе новых партнеров.

Рената Литвинова два раза была замужем. Брак с продюсером Александром Антиповым продлился всего год. От второго мужа-бизнесмена Леонида Добровского Литвинова родила дочь Ульяну. Сейчас Ренате 54 года. Как давно длятся ее новая связь, пока точно неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Литвинова сама намекнула, что роман с миллионером — правда. На своей странице в Instagram она опубликовала обложку журнала, в котором рассказывается о ее любовной истории.