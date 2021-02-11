Отец близнецов, якобы погибших в Ставропольском областном перинатальном центре, рассказал правоохранителям, как произошло ужасающее открытие — во время похорон на родине в Дагестане выяснилось, что младенцев подменили набитыми тяжелой субстанцией игрушечными куклами.

В официальном Instagram-аккаунте регионального МВД появилось видео с рассказом мужчины о произошедшем. По словам шокированного отца, его наследники родились крепкими и здоровыми. Вскоре его жене сообщили, что малыши внезапно скончались.

«Со 2 на 3 февраля моя жена родила, сама родила, получили радостную весть, что дети живы-здоровы, и вес хороший для близнецов, патологий нету, по шкале Апгар 8-9 (баллов — Прим. ред.) После этого она попала в реанимацию, лежала в реанимации, ее выписали, 7-го числа ей детей принесли, ночью унесли. 8-го числа ей детей принесли, хотели унести, она воспротивилась, сказала, что сама будет за ними ухаживать. С 8-го на 9-е констатировали смерть — кровоизлияние в мозг, аневризма. Сказали, она как часовая бомба, в любой момент… Ее невозможно проверить. Только вскрытием. А по Исламу нельзя вскрывать», — рассказал мужчина.

По словам главы семьи, медики обещали его супруге омыть тела детей, укутать их в саван и выдать родственникам. Женщина подписала отказ от дальнейшего лечения в отделении реанимации, взяла свертки, в которых должны были находиться малыши, и уехала домой. По прибытии женщина позвонила супругу и рассказала, что они потеряли близнецов.

«Я приехал домой в панике, они (предполагаемые тела младенцев — Прим. ред.) там лежали, я от них не отходил, были у меня на виду постоянно. Потом взяли детей, приехали хоронить в родовое село, на кладбище, яму выкопали возле дедушки, уже укладывали туда», — вспоминает отец.

Перед самым погребением родственники скорбящей пары настояли на том, чтобы приоткрыть саваны и посмотреть на малышей. При этом, утверждает мужчина, работники роддома просили, чтобы детей не «открывали».

«Я начал лицо открывать, у первого ребенка глаз нет. Начал второго открывать — то же самое. Я говорю: „Это же кукла!“ Все в шоке! Маленькие куклы в памперсах, забитые тестом для веса. После этого позвонили, куда надо», — добавил он.

Позже полицейские выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств и опроса потерпевших и свидетелей. По данным источника 5-tv.ru в правоохранительных органах, младенцы могли быть проданы. Это одна из нескольких версий, которые сейчас отрабатывают следователи.

Губернатор Ставрополья пообещал лично разобраться в загадочном и резонансном деле. К этой работе также приступили в региональном Минздраве. Информации о том, что роженица пребывала в областном перинатальном центре, чиновники не нашли.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, которое сняли хоронившие кукол жители Дагестана, когда обнаружили подмену.